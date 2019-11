Pascal Obispo raconte la fois où il s’est fait tirer dessus en concert

Ce mercredi, Pascal Obispo était l’invité de Michel Cymes dans l’émission « Ça ne sortira pas d’ici », diffusée sur France 2. Le chanteur a profité de son passage pour revenir sur un événement traumatisant de sa carrière, le jour où il s’est fait tirer dessus alors qu’il donnait un concert en Corse.

Le 28 juillet 1997, Pascal Obispo donnait une représentation dans la ville d’Ajaccio, en Corse. En plein concert, l’artiste s’est fait tirer dessus par un jeune homme de 19 ans. Il a raconté l’épisode tragique à l’occasion de son passage chez Michel Cymes, dans l’émission « Ça ne sortira pas d’ici ».

« On m’a tiré dessus. C’était une histoire dans un couple, voilà, je pense une histoire de jalousie », explique le chanteur. En effet, une fan aurait rendu son petit ami jaloux de la star: « A priori elle lui a dit : ‘Obispo je me le fais quand je veux !’ Lui a dit : ‘Ah bon ? Ben moi aussi je vais me le faire quand je veux…’ Et puis en fait il nous a tiré dessus. » En plus du chanteur, le guitariste du groupe avait également été touché.

"Oui je me suis fait tirer dessus, un peu plus bas, j'avais l'oeil crevé"

Un retour en Corse réussi

« Si elle était tombée deux centimètres plus bas que le sourcil, j’avais l’œil crevé. Il a tiré aussi dans le pied, il a tiré sur mes musiciens », poursuit le chanteur. S’il ne s’agissait là « que » d’une carabine à plombs, le chanteur aurait donc pu y laisser un oeil. Depuis cet épisode traumatisant, Pascal Obispo avait longtemps refusé de retourner en Corse, mais y est finalement retourné l’été dernier. « On a rechanté cet été chez nos amis corses, je n’y avais pas chanté depuis 22 ans, ça s’est super bien passé »,a-t-il conclu à ce propos.