80.000 poules pondeuses à sauver et à adopter avant l’abattoir

Les asbl belges Les Poules Heureuses et S.E.A. organisent un nouveau sauvetage. 80.000 poules pondeuses issues d’un élevage industriel en Flandre seront prochainement emmenées à l’abattoir. À moins que vous décidiez d’en recueillir une (ou plusieurs) chez vous !



Depuis une dizaine d’années, les associations Les Poules Heureuses et S.E.A. (Suppression des Expériences sur l’Animal) se mobilisent pour tenter de sauver le maximum de poules de l’abattoir. En effet, habituellement, après 18 mois de bons et loyaux services, les éleveurs se séparent de leurs poules pondeuses, sous prétexte qu’elles ne pondent plus qu’à 88 % de leur capacité.

Une nouvelle vie après l’élevage

Les deux asbl interviennent auprès des fermiers et des éleveurs pour que des citoyens puissent racheter ces poules avant le passage du camion de l’abattoir et les recueillir chez eux. Grâce à la mobilisation des associations, des bénévoles mais aussi des amis des animaux, des dizaines de milliers de poules ont ainsi déjà été sauvées et adoptées aux quatre coins de la Belgique.

Lorsqu’elles sont récupérées, ces poules pondeuses sont souvent déplumées et épuisées d’avoir passé un an et demi enfermées dans un minuscule espace. Pourtant, après quelques semaines dans un jardin ou un poulailler, elles reprennent rapidement du poil de la bête et elles recommencent à pondre.

80.000 à sauver et à adopter à Audenarde

En cette fin d’année, un nouveau sauvetage est organisé dans un élevage d’Audenarde, en Flandre-Orientale, à une quarantaine de kilomètres de Tournai et Ath et à 70 km de Bruxelles. 80.000 poules pondeuses blanches et brunes vont partir à l’abattoir le 11 décembre prochain. Ces poules sont issues d’un élevage « code 3 » (il s’agit de l’inscription qui se trouve sur les œufs pour connaître leur provenance). Cela signifie qu’elles ont été élevées en cage, qu’elles n’ont jamais eu accès au plein air ni à la lumière du jour et qu’elles ont passé leur vie sur une surface de 600 cm², soit l’équivalent d’une feuille A4.

PARTAGER D'URGENCE POULES EN CAGE SUR RENDEZ-VOUS AVEC LE FERMIER – Contactez le fermier Geert ALBERS, Herlegem 67,… Posted by Suppression des Expériences sur l'Animal asbl on Monday, November 18, 2019

Contactée par nos soins, Solange T’Kint, présidente de l’asbl S.E.A. explique que ces poules sont disponibles à l’adoption à un prix qui avoisine 2,5 €. « Dans de bonnes conditions, c’est-à-dire en les mettant au chaud et au sec dans la paille et les nourrissant au début avec des farines pour poules pondeuses, elles auront un beau plumage et se referont une santé au bout de quelques semaines », détaille Solange. Les personnes intéressées par l’adoption d’une ou plusieurs poules de cet élevage peuvent contacter Solange T’Kint au 0497 62 00 89.

D’autres poules à adopter dans les provinces de Namur et de Liège

Si vous souhaitez accueillir une poule d’élevage chez vous et lui offrir une nouvelle vie mais que vous ne savez pas vous rendre jusqu’à Audenarde, il existe des alternatives. « Il y a aussi un élevage industriel qui se vide en province de Namur où les poules sont au prix de 3 €. Enfin, nous avons ramené des poules bios d’un élevage de Ronquière, la veille du passage l’abattoir. Elles sont actuellement dans une famille d’accueil à Hannut qui en a hébergé 100 pour leur éviter la mort. Elles sont nourries avec des farines vitaminées et du maïs bio en attendant leur adoption. Elles sont directement adoptables au prix de 5 € », explique Solange.

Pour les poules qui se trouvent à Hannut, vous pouvez contacter directement Marie-Christine au 019 65 67 83. Pour tout autre renseignement, veuillez prendre contact avec Solange T’Kint au 0497 62 00 89.