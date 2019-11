Circuit rando: Un aperçu des Hautes Fagnes

La région des Hautes Fagnes se prête à la randonnée toute l’année. Ce tracé court et accessible à tous est idéal pour découvrir la région en famille.



Distance: 4 km



Dénivelé: 47m D+



Durée: 1 heure



Niveau de difficulté: 1/5

A voir sur le chemin : Le Signal de Botrange est le point culminant de la Belgique. Il affiche une altitude de 694 mètres. Une butte de terre surmontée d’un escalier y a été ajoutée en 1923 afin d’atteindre le seuil symbolique des 700 mètres.

Le parcours : Juste après le centre nature du Signal de Botrange, tourner à droite en direction du Mont Rigi. On suit alors un chemin bien marqué entre les sapins. Après quelques centaines de mètres, les arbres disparaissent sur la gauche, laissant entrevoir la Fagne de Neûr Lowé. En quelques minutes de marche, on vient de découvrir les paysages caractéristiques du plateau: des zones de sapins, des arbres feuillus, ainsi que des zones dégarnies et humides, couvertes par la molinie, une herbe particulière qu’on retrouve largement dans la région.

Le premier chemin à droite permet de rejoindre le Signal de Botrange, le point culminant du pays. De là, on traverse la route, pour rejoindre la Fagne Wallonne. Une plateforme d’observation permet de jeter un œil sur ce vaste espace si particulier, dont la couleur dominante change selon les saisons, allant du vert au blanc en passant par les teintes orangées. Le sentier repart sur la droite en longeant cette fagne. Alors que le sentier permettant d’en réaliser le tour part sur la gauche, un chemin à travers les sapins, sur la droite permet, de revenir au centre nature.

Bon à savoir : Le temps est parfois très instable sur le plateau des Hautes Fagnes. En cas de brouillard, mieux vaut avoir une carte pour ne pas se perdre, d’autant plus que la connexion 4G n’y est pas toujours des plus efficaces. Il faut également avoir en tête que l’accès à certaines zones du plateau (indiquées sur place) est interdit sans guide.

S’y rendre : On peut facilement rejoindre le centre nature du Signal de Botrange en bus Tec depuis Verviers (390) et Eupen (394). Depuis une gare bruxelloise, compter un peu plus de 2h pour arriver à destination. En voiture, il est possible de se garer au centre nature.