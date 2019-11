Un sosie de Greta Thunberg en 1898 entraîne les théories du complot les plus folles

Une étonnante photo datant de 1898 circule sur les réseaux sociaux et interpelle les internautes. On y voit une jeune fille qui ressemble à deux gouttes d’eau à Greta Thunberg.

Tout est parti d’une photographie de 1898. Prise par le photographe américain d’origine suédoise Eric Hegg, elle montre trois enfants occupé de travailler dans une mine d’or dans le territoire de Yukon dans la région Nord-Ouest du Canada. Cela fait 121 ans que le cliché a été pris et des années qu’il fait partie des archives de l’Université de Washington. Et pourtant, depuis quelques jours, il revient sur le devant de la scène et il n’a jamais autant été vu pour une étonnante raison.

Une ressemblance troublante avec Greta Thunberg

Il a fallu qu’un internaute voie dans l’enfant au premier plan le portrait craché de Greta Thunberg pour que la photo de 1898 devienne virale et fasse le tour du monde. Comme le sosie féminin de Donald Trump aperçu dans un champ en Espagne l’an passé, cette ressemblance a avant tout fait sourire de nombreux internautes. Néanmoins, elle a aussi entraîné des théories complotistes très farfelues.

Greta Thunberg, voyageuse dans le temps ou alien ?

La photo a d’abord été publiée le 9 novembre dernier sur une page Facebook dédiée aux aliens, aux ovnis et aux phénomènes paranormaux. Six jours plus tard, elle a fait l’objet d’une analyse sur la chaîne YouTube ArtAlienTV avant de se retrouver reprise un peu partout.

She is a time traveller 😆@GretaThunberg

1898 – 2019 pic.twitter.com/FP7N3BgM2y — tipbobfinn (@bob_mertens_) November 19, 2019

Sur Twitter aussi, la photo a suscité énormément d’interactions et d’interrogations. « Greta est une voyageuse dans le temps, venant du futur, et elle est là pour nous sauver », lance ainsi un utilisateur sur Twitter dont le message a été liké près de 50.000 fois. « Peut-être qu’elle vient du futur et qu’elle a été renvoyée à des moments clés de l’histoire pour stopper le changement climatique. », émet un autre.