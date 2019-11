Elle essaye de voler huit jeans en les enfilant tous en un coup

La vidéo d’une femme vivant en Amérique latine et arrêtée pour avoir essayé de voler huit jeans en les enfilant fait le tour des réseaux sociaux.

Cette jeune femme n’a pas manqué d’audace et d’inventivité au moment de tenter de voler des jeans. Dans une vidéo épinglée par Unilad, on voit en effet cette suspecte de vol se déshabiller dans une toilette. Elle est filmée en train de retirer un jean, et puis deux, trois… Il lui faudra au total 48 secondes pour retirer les huit jeans qu’elle tentait de voler!

La vidéo, dont on ne connaît pas la provenance exacte, aurait été tournée au Venezuela même si elle a surtout été partagée massivement sur les réseaux sociaux au Pérou. Derrière les images, on peut entendre un homme compter en espagnol alors que la présumée voleuse se déshabille. Au ton de sa voix, il semble visiblement plus amusé qu’énervé par cette affaire.

L’histoire ne dit pas si la femme a été arrêtée pour vol.