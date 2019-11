Cet hôtel facture la nuit à 1$ mais tout ce que vous faites est diffusé sur Youtube

Un Japonais de 27 ans a créé un hôtel d’un nouveau genre. En échange d’une nuit à un tarif très réduit (1$), vous devrez en effet accepter d’être filmé durant l’entièreté de votre séjour, les images étant diffusés en live sur Youtube.

Cette idée complètement folle provient tout droit du cerveau de Tetsuya Inoue, un Japonais de 27 ans qui s’est lancé dans l’hôtellerie il y a peu. Comme le révèle CNN, M. Inoue s’est demandé comment rendre son hôtel plus rentable. C’est là que lui est venue l’idée de transformer le séjour dans son hôtel en sorte de téléréalité, dans la même lignée que ce que font les Kardashian.

Pour profiter d’un tarif très avantageux, les visiteurs doivent en effet être prêts à dire adieu à leur vie privée. Car tout ce qu’ils feront sera filmé et diffusé en live sur la chaîne Youtube One Dollar Hotel. « Pour l’instant quatre visiteurs ont choisi ce service depuis que l’hôtel l’a lancé il y a un mois. Les jeunes de notre époque se fichent pas mal de leur vie privée. Et certains trouvent cela tolérable d’être observé pendant un jour », assure M. Inoue, qui précise que si la chambre est filmée, le son n’est pas enregistré.

Pour éviter les débordements, plusieurs règles ont été établies. Il est par exemple interdit de s’adonner à des actes sexuels, tout comme il est déconseillé de partager des informations privées, comme son nom ou ses données bancaires. Et si vous désirez malgré tout un moment pour vous, la salle de bain ne contient aucune caméra.

Preuve que la question de la vie privée ne l’inquiète pas plus que ça, le propriétaire n’hésite pas à passer devant la caméra lorsque personne ne séjourne dans une de ses chambres. On le voit alors vaquer à ses occupations, le plus souvent devant son ordinateur. Un passe-temps qui semble fasciner de nombreux internautes qui sont régulièrement et simultanément une centaine sur la chaîne.