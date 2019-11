Pourquoi vos compléments de vitamine D ne fonctionnent pas toujours

La plupart des Belges présentent une déficience en vitamine D en hiver, entre autres à cause de l’ensoleillement insuffisant dans notre pays. Cependant, d’après des études récentes, certaines carences minérales peuvent accentuer le problème et accroître le déficit de vitamine D.

Vous sortez une demi-heure par jour pendant l’hiver, vous avez une alimentation équilibrée, vous veillez à vous coucher à une heure raisonnable… Pourtant, il est possible que vous présentiez une carence en vitamine D. D’aucuns diront que c’est normal en hiver, mais saviez-vous que une carence en magnésium peut aussi entraîner une déficience en vitamine D, malgré un mode de vie sain ? Des études récentes menées par des chercheurs de l’Université d’Harvard permettent de comprendre pourquoi.

Carence en vitamine D

Il convient tout d’abord de vous assurer que vous souffrez bien d’un déficit de vitamine D et pas d’une simple baisse de régime normale en cette saison. Voici les symptômes typiques d’une carence en vitamine D :

fatigue ;

humeur dépressive ;

douleurs musculaires ;

sommeil perturbé ;

plus grande vulnérabilité aux maladies.

Comme vous pouvez le voir, ces symptômes sont souvent moins innocents qu’il n’y paraît au premier abord !

Certaines catégories de personnes sont plus susceptibles de développer une carence en vitamine D que les autres, par exemple les enfants de moins de 4 ans, les femmes enceintes ou qui allaitent, les femmes pendant la ménopause, les personnes qui ne sont jamais exposées aux rayons du soleil (comme celles qui travaillent de nuit), les personnes dont la peau présente un fort taux de mélanine et les plus de 70 ans.

Cependant, même après s’être supplémentés en vitamine D, certains sujets pu constater une persistance de la carence. Le problème était donc plus complexe qu’il n’y paraissait. Des chercheurs de l’université d’Harvard se sont mis en devoir d’élucider ce mystère et ont trouvé une explication.

Leurs récentes études ont démontré le rôle essentiel que joue le magnésium dans l’assimilation de la vitamine D. En effet, sans magnésium, les compléments en vitamine D sont absorbés bien plus difficilement, les privant d’une grande partie de leur efficacité ! Le magnésium permettrait à la vitamine de déployer ses effets, afin que l’organisme puisse l’utiliser.

Saviez-vous que… l’inverse est également vrai ? Un taux suffisant de vitamine D dans l’organisme est nécessaire pour permettre à l’appareil digestif de mieux assimiler le magnésium.

Le magnésium est un des minéraux les plus présents dans l’organisme. Et ce n’est pas sans raison ! Cette substance remplit toutes sortes de fonctions essentielles. Ainsi elle préserve la santé et la solidité des os, des dents et des muscles ! Les compléments de magnésium sont particulièrement précieux pour les sportifs, car ils perdent beaucoup de magnésium en transpirant. Cette substance est également très bénéfique si vous souffrez de stress ou que vous manquez d’énergie.

Vous prenez des compléments en vitamine D cet hiver ? Alors il est peut-être temps d’envisager de vous supplémenter en magnésium.

Commandez Promagnor avec 30 % de réduction sur farmaline.be.