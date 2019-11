VIDEO. Il passe par la case prison pour avoir frappé violemment son chien

Robert Black, un Britannique de 51 ans, a été condamné à une peine de prison pour avoir frappé à plusieurs reprises son chien à Newbury. Sur les images, on le voit distribuer cinq coups de poing dans le visage de l’animal, qui a depuis retrouvé une famille.

La police de Thames Valley a rendu publique une vidéo dans laquelle on voit un homme, Robert Black, violemment frappé son chien à cinq reprises, tandis qu’un autre de ses compagnons assiste à la scène. Il remet ensuite le chien en laisse et quitte le parc comme si de rien n’était. Pour ces faits, commis le 21 décembre dernier, il a été condamné à une peine de 23 semaines de prison ainsi que 130 € d’amende. En outre, il est interdit d’adopter un autre animal pour les dix prochaines années.

🚨Man sentenced to prison for causing unnecessary suffering to an animal – Newbury 🚨

Robert Black, 51, was seen on CCTV punching his dog five times in Victoria Park, Newbury.

Both dogs in this video have since been rehomed.

