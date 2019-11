Un agent de sécurité condamné après avoir forcé des voleuses mineures à des actes sexuels

Zia Uddin a été condamné à 14 ans de prison après avoir forcé quatre mineures de 15 ans à réaliser des actes sexuels en Angleterre. Cet agent de sécurité dans un magasin Primark les avait surprises en plein vol et avait profité de son statut pour les agresser sexuellement.

La justice a condamné un agent de sécurité qui était en poste dans un magasin Primark à 14 ans de prison, après l’agression sexuelle de quatre jeunes filles de 15 ans. Celles-ci avaient été prises la main dans le sac en plein vol. Zia Uddin avait alors décidé de les emmener à l’abri des regards et aurait ensuite affirmé qu’il n’appellerait ni leurs parents, ni la police, si et seulement ici elles se pliaient à sa volonté. Il a été reconnu coupable de viol et d’incitations auprès d’un enfant d’engager une activité sexuelle.

Les collègues de cet homme ont commencé à le suspecter lorsqu’il a demandé de ne pas compléter la paperasse à propos de ces voleuses et qu’il a demandé que les vidéos soient supprimées. Une des victimes a déclaré qu’elle avait accepté ce qu’Uddin lui demandait car « elle n’avait pas d’autre choix ». Après sa peine de 14 ans de prison, l’agresseur ne pourra plus travailler en contact avec des enfants.

The rape conviction and subsequent 14-year prison sentence for retail security guard Zia Uddin shows just how vulnerable many children and young people are to manipulative control. https://t.co/9oJuxe9Oel #Sexualexploitation #grooming pic.twitter.com/v4NJqyOpMk — Safe & Sound (@safesoundgroup) November 19, 2019

L’accusé nie les faits

Une fouille plus approfondie du téléphone du coupable a révélé que celui-ci gardait de nombreux téléphones d’autres jeunes femmes accusées de vol et leur envoyait des messages après les incidents. Durant son procès, Uddin a déclaré que toutes ses victimes étaient des menteuses et n’a pas assumé ses actes.

Un porte-parole de Primark a indiqué: « C’est une terrible découverte que nous avons fait là et nous sommes sincèrement désolés pour les victimes et leurs familles. Nos pensées sont avec elles. Zia Uddin a abusé de la confiance de son employeur en profitant de ses victimes qui étaient jeunes et vulnérables.