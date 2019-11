Mathieu Van der Poel élu cycliste néerlandais de l’année

Mathieu van der Poel a été élu mercredi cycliste néerlandais de l’année devant Bauke Mollema et les champions du monde Harrie Lavreysen (piste) et Twan van Gendt (BMX). Le champion du monde de cyclocross, qui est aussi l’un des meilleurs cyclistes du monde sur route et en VTT, n’était pas présent mercredi soir à Den Bosch pour recevoir le Trophée Gerrit Schulte. Van der Poel était toujours en France où son grand-père Raymond Poulidor, décédé la semaine dernière, a été inhumé mardi. Van der Poel, 24 ans, est devenu le plus jeune champion du monde de cyclocross en 2015. Cette année, il a remporté le titre mondial à Bogense, au Danemark, avant de se concentrer sur la saison sur route. Après avoir déjà joué un rôle de premier plan dans le Tour des Flandres (quatrième), Van der Poel a notamment remporté l’Amstel Gold Race. Cet été, il a également gagné trois manches de la Coupe du monde et le titre européen en VTT, discipline dans laquelle il vise la médaille d’or aux Jeux Olympiques l’année prochaine.

Chez les dames, la championne du monde sur route Annemiek van Vleuten, également lauréate du Giro Rosa, a été primée.

Source: Belga