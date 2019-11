Coupe Davis – La Belgique face à l’Australie pour une place en quarts de finale

Deux jours après sa victoire sur la Colombie (2-1), l’équipe belge de Coupe Davis rencontre l’Australie, mercredi soir (à partir de 18h00) dans son second match du groupe D de la phase finale jouée cette semaine à Madrid. Le vainqueur sera assuré de rejoindre le Canada en quarts de finale. Le perdant peut encore y accéder à condition de finir parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes. Mardi soir, l’Australie a dominé la Colombie (3-0). Les joueurs de l’ancien N.1 mondial Lleyton Hewitt ont laissé forte impression et partiront favoris.

Johan Van Herck ne part toutefois pas battu d’avance. « Il est clair que nous allons viser la victoire pour figurer en quart de finale », a confié le capitaine belge. « Nous avons battu les Australiens lors de nos deux dernières rencontres (en 2010 en barrages à Cairns et en 2017, en demi-finale, à Bruxelles). Le format est désormais différent, et ce ne sera pas évident, mais nous avons prouvé par le passé que nous répondions toujours présents en Coupe Davis. Si nous réussissons à produire notre meilleur niveau, nous aurons toutes nos chances. »

Ce sera indispensable pour Steve Darcis (ATP 158), David Goffin (ATP 11) et le double Joran Vliegen et Sander Gillé face à Nick Kyrgios (ATP 30), Alex De Minaur (ATP 18) et le double John Peers et Jordan Thompson. Ceux-ci ont battu les N.1 mondiaux colombiens Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah 6-3, 3-6, 7-6 (8/6), après avoir été menés 2/6 dans le tie break final.

