Un pédophile libéré par erreur remis aux autorités par un père de famille

La police britannique a libéré par mégarde un pédophile condamné à Hull hier. Après avoir diffusé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de mettre la main sur le criminel, c’est finalement un père de famille l’ayant aperçu dans son bus qui a permis de procéder à nouveau à l’arrestation du malfrat.

Hier matin, la police britannique diffusait largement un avis de recherche à l’encontre de Valerjis Gordijs, un pédophile de 46 ans qui avait été libéré par erreur. Après avoir réalisé cette grave erreur, les autorités avaient été incapables de remettre la main sur le criminel et s’en étaient donc remis à un avis de recherche, en précisant bien qu’il ne fallait pas l’approcher car il était potentiellement dangereux.

Graham Lamb, un père de famille de 45 ans, était dans son bus lorsqu’il a pris connaissance de ce message. « J’étais sur Facebook quand j’ai lu qu’un pédophile condamné était hors de prison, et il était juste en face de moi dans le bus », explique-t-il. « J’ai commencé à le dévisager pour m’assurer que c’était bien lui et j’ai fini par réaliser qu’il n’y avait pas d’erreur possible. » Malgré l’avertissement de la police de ne pas approcher le criminel, Graham décide alors d’agir.

Graham Lamb spotted the paedophile after an appeal was posted yesterday. https://t.co/jCSD9mLVBf — Metro (@MetroUK) November 20, 2019

Une arrestation sans incident

« J’ai demandé à la conductrice du bus de s’arrêter en lui expliquant la situation. Je lui ai montrée la photo et voyant cela, Gordijs a essayé de sortir du bus. Je l’ai suivi et lui ai dit de rester où il était, avant d’appeler la police », témoigne ce père de famille. « J’étais prêt à le maintenir physiquement au sol, mais ce n’était pas nécessaire car il était petit et n’aurait rien pu faire en cas de bagarre. »

Finalement, une voiture de police passe à côté d’eux et Graham l’interpelle. L’intervention de ce père de famille a permis de remettre le pédophile en prison, une information qui a été confirmée par la police de Humberside. Les raisons qui ont provoqué cette remise en liberté par erreur n’ont pas été révélées, mais le ministre de la Justice a tout de même affirmé que c’était un cas extrêmement rare.