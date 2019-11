Madonna boit son urine après ses concerts

Chaque artiste a ses petits rituels que ce soit avant de monter sur scène ou après le show. Madonna, par exemple, a pour habitude de prendre un bain glacé après chaque concert -comme tout bon athlète, mais aussi de boire une bonne tasse… d’urine.

C’est en septembre dernier qu’elle a lancé sa tournée mondiale Madame X. Pour partager cette expérience avec ses fans, la queen of pop a dévoilé sur Instagram les petites manies qui lui permettent de donner le meilleur d’elle-même.

En légende de la vidéo postée récemment, elle écrit: « therapy for Madame ❌ !! Shall we start an ICE bath challenge?? 41 degrees 😬💧❄️ Best treatment for injuries!! #icebath #madamex @ahla_malik ».

Ce n’est pas un bain chaud comme on pourrait le penser: 41° fahrenheit correspond en effet à 5° celsius. On la voit ensuite terminer sa séance de boxe et son bain par une bonne petite tasse d’urine. « C’est très bon de boire de l’urine une fois sorti du bain gelé », explique-t-elle.