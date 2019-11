Les défenseurs des ours s’opposent à un concert gigantesque dans la montagne

Un concert du Nouvel an télévisé est-il plus important que l’hibernation des ours des Monts Tatras ? La question oppose la puissante télévision publique polonaise et les défenseurs de la nature de Zakopane, le Chamonix polonais. Le show à ciel ouvert organisé traditionnellement le 31 décembre à Zakopane par TVP 1 fait le bonheur, selon cette dernière, de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur place, et de quelques millions de téléspectateurs.

Jusqu’à présent, la scène était érigée sur un vaste terrain proche du centre de Zakopane. Mais cette année, la TVP a décidé de déplacer l’événement au pied du grand tremplin de Wielka Krokwia, lieu de nombreuses compétitions de saut à ski, proche du Parc national des Tatras.

Le fondateur et patron de l’hebdomadaire local Tygodnik Podhalanski, Jerzy Jurecki, a aussitôt sonné l’alarme, déclarant que le bruit du concert et l’explosion de pétards allait réveiller et effrayer les ours en hibernation qui vivent à proximité. Il a lancé contre la tenue du bal à Wielka Krokwia une pétition qui a recueilli en quelques jours 27000 signatures, soit presque autant que sa ville compte d’habitants.

“Il y a des ours à proximité du nouveau site choisi, leur nombre précis est difficile à indiquer, ils y ont leur tanières”, a dit lundi à l’AFP le vice-directeur du parc national et spécialiste des ours, Filip Zieba.

Manifestation et attaques sur les réseaux

Samedi dernier, une manifestation de quelques centaines de personnes, organisée par des jeunes habitants de Zakopane et portant un mannequin d’ours sur un brancard, a traversé la ville pour demander à la mairie de changer le lieu du concert.

La direction du parc national, sans demander explicitement l’interdiction du concert, a publié une mise en garde en déclarant que “le bruit et les éclairs des feux d’artifice ou de pétards provoquent chez les animaux des états d’angoisse, la recherche de nouveaux sites et à plus long terme une baisse de natalité.”

Alors que l’affrontement verbal devenait violent sur les réseaux sociaux, la télévision publique a riposté en dénonçant les “pseudo-écolos” dans ses émissions d’information. Elle a souligné que des événements sportifs bruyants s’étaient déroulés dans le passé au même endroit, sans provoquer de protestations et laissé entendre que ses critiques cherchent surtout à l’attaquer, sous-entendu parce qu’elle est très proche du gouvernement nationaliste conservateur.