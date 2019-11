La chocolaterie Belvas va créer une usine équitable en Côte d’Ivoire

La chocolaterie belge Belvas, dont tous les produits sont certifiés équitables et la grande majorité issus de l’agriculture biologique, va créer une usine de transformation de cacao en Côte d’Ivoire.

Ce projet, qui vise à améliorer les conditions de vie des producteurs, est déjà financé à 90% grâce aux partenaires EcooKim, Kampani, la Fondation Roi Baudoin, Alterfin et Chocolate Makers. Une collecte lancée auprès des particuliers pour apporter les fonds manquants a permis de lever plus de 100.000 euros en 36 heures, se réjouit mercredi la plateforme de financement alternatif Lita.co, choisie pour commercialiser l’offre de souscription d’obligations.

La Côte d’Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde mais reste l’un des pays les plus pauvres et beaucoup de producteurs y vivent sous le seuil de pauvreté. «D’un point de vue social, les deux problèmes majeurs sont le travail des enfants et les inégalités des conditions de travail des femmes. (…) En matière d’environnement, de nombreux pesticides et fertilisants sont utilisés sur les cacaoyers pour améliorer les rendements de production. La déforestation est aussi pratiquée très souvent», rappellent Belvas et Lita.co sur le site de crowdfunding.

Convertir au bio

Actuellement, Belvas et ses 28 employés transforment le cacao dans une usine de production située à Ghislenghien. Mais la chocolaterie voudrait accroître son impact sur la qualité de vie des producteurs en installant une usine en Côte d’Ivoire. Celle-ci permettra «de transformer le cacao directement sur place. Cela signifie que les volumes transportés seront réduits de moitié, les fèves ne seront pas traitées par des produits chimiques et les résidus de la transformation pourront être utilisés comme fertilisant dans les plantations», explique Belvas. De plus, la PME a mis en place un programme intitulé «Direct cacao program» dont l’objectif est de convertir les producteurs de cacao à la culture bio.

Du travail pour 200 familles

Une opération de levée de fonds a été lancée samedi sur Lita.co, avec comme objectif de récolter 150.000 euros sous forme d’obligations avec un taux d’intérêt annuel de 4% pendant quatre ans. En moins de 36 heures, 100.000 euros avaient déjà été collectés. «Ce n’est pas la première fois que les citoyens se mobilisent si rapidement sur Lita.co, mais cela n’arrive pas très souvent», souligne la responsable des opérations, Céline Bouton.

L’usine en Côte d’Ivoire «va permettre à près de 200 familles de vendre leur cacao au prix juste, de favoriser une nouvelle activité dans le pays et de créer cinq emplois dont trois sont des femmes», applaudit Belvas.