À 71 ans, il souhaite se marier pour la neuvième fois

Il s’agit du Britannique le plus marié de son pays et il ne compte manifestement pas s’arrêter là. Après huit mariages, Ron Sheppard, 71 ans, souhaite dire « oui » à une femme de 30 ans qu’il n’a jamais rencontrée, mais assure que cette fois-ci, ce sera pour de bon…

Depuis un an, Ron Sheppard entretient une relation en ligne avec une demoiselle de 30 ans, et a décidé de la demander en mariage, ce qui serait la neuvième fois qu’il dit « oui » à une femme. Rose Hans, la principale concernée, est une Américaine qui vient de terminer une formation d’infirmière et qui compte bien déménager près de son chéri pour commencer à travailler.

Ron pense à l’avenir

Ron a affirmé que la différence d’âge n’avait aucune importance: « Il ne s’agit que de chiffres et je m’en moque si elle a moins de la moitié de mon âge. Ce n’est pas grave que l’on ne se soit jamais rencontrés car on se correspond parfaitement, je sais que c’est la bonne. Elle est profondément amoureuse de moi et je ressens la même chose. Je n’ai encore rien dit à ma famille mais ils me connaissent. »

Ce père de huit enfants, qui est un manager retraité, a été marié pour la première fois en 1966, alors qu’il avait 19 ans. Depuis, son plus long mariage a duré 12 ans alors que le plus court n’a duré que dix mois. « Chaque fois, quelque chose s’est mal passé. Je ne me sens pas bien quand je suis seul » explique-t-il pour justifier ses échecs amoureux.

« Le fait que Rose soit infirmière me permettra d’avoir quelqu’un pour s’occuper de moi lorsque je vieillirai. Elle ne demande rien et accepte qu’elle n’aura jamais d’enfant avec moi », conclut ce Don Juan.