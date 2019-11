Tente de remporter 4×2 billets ICE avec la SNCB !

À la découverte des marchés de Noël allemands

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! Pourquoi ne pas profiter d’un week-end pour faire une petite escapade magique dans un des nombreux marchés de Noël

d’Allemagne ? Voici une sélection de cinq marchés féeriques facilement accessibles en train.

Cologne

Il fait partie des marchés de Noël les plus populaires auprès des Belges, notamment grâce à sa proximité géographique avec notre pays. Il faut dire que les décors de ce marché, particulièrement travaillés, laissent rêveur. Particularité de la ville : ce n’est pas un seul marché, mais bien sept différents, qui sont disséminés un peu partout. Avec une ambiance et une identité propre à chaque endroit. Le plus grand et le plus connu de tous se situe sous l’imposante cathédrale de la ville. Il est composé d’environ 160 chalets en bois qui raviront vos yeux et vos papilles. Plus loin, le marché de Noël de l’Aftermarkt est reconnaissable entre mille avec sa patinoire, son carrousel et son théâtre de marionnettes. Les marchés sont accessibles du 25 novembre au 23 décembre.

Aix-la-Chapelle

On se rapproche encore plus de la Belgique en prenant la direction d’Aix-la- Chapelle. Situé à moins de 100 km d’Hasselt, de Liège, ou de Huy, ce marché de Noël vous accueillera du 22 novembre au 23 décembre. Ici, le quartier situé aux alentours de l’hôtel de ville et de la cathédrale se transforme durant quatre semaines en véritable village de Noël, ce qui lui a valu de faire partie des dix marchés de Noël européens à visiter selon l’organisateur de voyages European Best Destination. Dans ce marché formé de 120 chalets en bois, vous aurez l’occasion de déguster du vin chaud, du pain d’épices, ainsi que de nombreuses spécialités allemandes. Le tout dans un cadre magique agrémenté de lumières et d’une chouette ambiance musicale.

Trèves

Un peu plus bas qu’Aix-la-Chapelle se trouve Trèves. Cette jolie ville allemande est principalement connue pour sa Porta Nigra, cette porte fortifiée de l’époque romaine construite en bloc de grés. Mais du 22 novembre au 22 décembre, le centre-ville vit pleinement au rythme de Noël. Un marché de Noël de 95 chalets en bois s’installe en effet dans le centre pour le plaisir de tous. Alors que les adultes peuvent partir à la recherche de nombreuses décorations de Noël et de tout un éventail de nourriture pour se sustenter, les plus jeunes, eux, assisteront à des spectacles de marionnettes, d’orchestres et de chœurs. À noter que le marché sera fermé le 24 novembre.