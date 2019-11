Roberto Martinez surprend avec une composition inattendue

Roberto Martinez avait prévenu lundi qu’il allait opérer plusieurs changements dans son onze de base pour affronter Chypre mardi soir pour le compte de la 10e et dernière journée du groupe I des qualifications pour l’Euro 2020. L’Espagnol a donc injecté Simon Mignolet, Elias Cobbaut, Jason Denayer, Hans Vanaken, Youri Tielemans, Yannick Carrasco et Christian Benteke par rapport au match de samedi en Russie Mignolet n’avait plus défendu les buts belges depuis octobre 2018 et un amical contre les Pays-Bas. Devant lui, Martinez a choisi Toby Alderweireld, Jason Denayer et Elias Cobbaut, qui va faire sa première avec les Diables Rouges.

Thorgan Hazard et Yannick Carrasco arpenteront les deux flancs alors que Youri Tielemans et Hans Vanaken seront chargés de l’animation dans l’axe du jeu.

Eden Hazard, capitaine et leader technique du groupe, ainsi que Kevin De Bruyne, devront alimenter Christian Benteke. L’attaquant de Crystal Palace est titularisé pour la première fois en équipe nationale depuis mars 2017. Il avait marqué deux buts lors d’un amical en Russie (3-3).

La Belgique, déjà qualifiée, pourrait décrocher un historique 30/30 en cas de victoire contre Chypre, quatrième du groupe.

Source: Belga