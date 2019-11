Risque de routes glissantes sur l’est du pays, l’IRM émet une alerte jaune

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis mardi une alerte jaune quant au risque de conditions glissantes sur les routes de l’est du pays. Celle-ci entre en vigueur mardi à 22h00 et sera levée mercredi à 11h00. L’avertissement concerne les provinces de Limbourg, Liège et Luxembourg. Mardi soir et jusqu’à mercredi matin, les conditions pourraient devenir glissantes en raison du gel de portions de routes humides sur l’est et le sud-est du pays, prévient l’IRM. En outre, pour les provinces de Liège et de Luxembourg, l’Institut prévoit également un risque de formation de brouillard givrant.

Source: Belga