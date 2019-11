Polémique à Vesoul après la demande faite à une religieuse catholique d’enlever son voile

Le maire de Vesoul, Alain Chrétien (Agir), a regretté mardi « une erreur d’appréciation » concernant le cas d’une religieuse catholique en retraite, sommée d’enlever son voile et son habit pour être accueillie dans une résidence d’hébergement pour personnes âgées de la ville. A plus de 70 ans, cette soeur a décidé de quitter le monastère de la Drôme où elle a passé sa vie pour revenir dans son département d’origine, la Haute-Saône. Elle a demandé un appartement aux Résidences Autonomies, a indiqué à l’AFP Claudine Delaitre, la directrice du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui gère cette résidence pour personnes âgées à Vesoul.

Sa demande a été acceptée en juillet, mais le CCAS lui a demandé d’enlever son voile et son habit, « par respect des autres résidents et pour ne pas les gêner », a précisé Mme Delaitre, soulignant que ce foyer accueille des personnes de toutes religions.

« Dans le respect de la laïcité, tout signe ostentatoire d’appartenance à une communauté religieuse ne peut être accepté en vue d’assurer la sérénité de toutes et de tous. En effet, la religion est une affaire privée et doit le rester », a indiqué le CCAS à la religieuse dans un courrier dont l’AFP a pris connaissance.

La religieuse n’a pu se résoudre à enlever son voile et son habit, ce que lui autorisait le droit canonique, et a refusé la place.

La paroisse lui a finalement trouvé un logement dans le parc locatif privé. Mais, selon France Bleu Besançon, « cette femme qui a passé sa vie en communauté se retrouve seule à devoir faire ses courses et se faire à manger, seule dans un appartement ».

Dans le bulletin paroissial de novembre, le curé de Vesoul dénonce cette situation. « On nous rabâche les oreilles avec des principes de laïcité qui ne sont pas compris. De vieux démons, des craintes mal gérées bloquent des situations », estime-t-il.

« Qu’est-ce que la laïcité ? « , s’interroge le curé, « c’est donner la possibilité à chacun de pouvoir vivre sa Foi sans que cela nuise à quiconque ». « Je ne pense pas que le voile d’une religieuse puisse nuire », ajoute-t-il.

Le maire de Vesoul, Alain Chrétien, a souligné mardi dans un communiqué que « ni le règlement des résidences, ni les principes de laïcité auxquels nous sommes attachés, n’empêchent cette soeur d’accéder à un logement ».

« L’obligation de neutralité » ne s’applique pas « aux résidents qui doivent jouir de leur liberté de conscience », a-t-il insisté, s’engageant « personnellement » à lui trouver une place aux Résidences Autonomies « si elle souhaite les intégrer ».

