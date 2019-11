Le Standard condamné à 3.000 euros d’amende pour des jets de projectile à Gand

Le Standard de Liège est condamné à payer une amende 3.000 euros car une partie de ses supporters a lancé des projectiles vers Alessio Castro-Montes, le joueur de La Gantoise, lors du match à la Ghelamco Arena. Le joueur gantois avait d’ailleurs été touché. Telle est la décision de la Commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) a décidé ce mardi. Castro-Montes avait inscrit le troisième et dernier but de la victoire 3-1 des Gantois dans un match au sommet houleux. Le buteur gantois avait alors fêté son but devant les supporters du Standard et a été touché par des baguettes de tambour. L’arbitre D’Hondt avait demandé au speaker du stade de faire un appel au calme. A la suite de son rapport et de celui du délégué du match, le comportement de certains supporters liégeois a fait l’objet d’une poursuite disciplinaire.

Mais le Standard n’est pas venu s’expliquer sur l’incident. La Commission des litiges a condamné, par défaut, les Rouches à une amende de 3.000 euros, soit 500 euros de plus que ce que le parquet fédéral avait demandé. Dans son verdict, la Commission des litiges a notamment évoqué la politique de tolérance zéro de la fédération.

Source: Belga