Ann Wauters s’engage avec le club turc de Kayseri

Ann Wauters a annoncé mardi qu’elle s’était engagée avec le club turc de Kayseri, sans préciser la durée de son contrat. Elle avait déjà évolué au sein de ce club au cours de la saison 2016-2017. Ann Wauters, 39 ans, n’a plus évolué en club depuis décembre 2017. Elle a depuis subi deux opérations au genou, en décembre 2017 et début 2019. L’intérieure flandrienne privilégie les soins de son genou pour tenter de tenir jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, son ultime objectif.

Les Belgian Cats tenteront de décrocher leur billet pour les Jeux de Tokyo via un tournoi de qualification olympique (TQO) du 6 au 9 février 2020. Quatre groupes seront organisés en Belgique (Ostende), en France (Bourges), en Serbie (Belgrade) et en Chine (Foshan). Les trois premiers de chaque poule seront qualifiés pour les JO de Tokyo 2020 (du 26 juillet au 9 août), sauf dans le groupe du Japon, qualifié comme pays organisateur, et des Etats-Unis, qualifié comme champion du monde à Tenerife l’an dernier, qui joueront tout de même ces tournois et qui seront d’office accompagnés des deux autres meilleurs pays de leur poule.

Source: Belga