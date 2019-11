Alex Czerniatynski démis de ses fonctions de T1 à l’Olympic Charleroi

Alex Czerniatynski n’est plus l’entraîneur de l’Olympic Charleroi, pensionnaire de D1 amateurs, après une série de mauvais résultats. La nouvelle est tombée mardi soir sur le site des Dogues. Arrivé en mars 2018 à Châtelet-Farciennes, Alex Czerniatynski, 59 ans, était devenu l’entraîneur de l’Olympic cet été après la fusion entre l’Olympic et Châtelet-Farciennes. L’ancien Diable Rouge avait bien débuté la saison en D1 amateurs avec le club carolo mais restait sur un bilan de deux points sur quinze ces cinq dernières semaines.

« Les résultats sportifs de l’équipe première lors des dernières rencontres (2 sur 15) ne plaidaient pas en faveur de l’ex T1. La détermination affichée par le groupe en début de saison n’était plus présente sur le terrain », a expliqué le club dans un communiqué.

Il s’agissait du deuxième passage de ‘Czernia’ sur le banc des Dogues. Lui qui avait déjà entraîné les Dogues carolos entre juin 2010 et octobre 2011.

