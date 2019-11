Chaque minute, un enfant devient aveugle

Saviez-vous qu’aujourd’hui encore des enfants sont aveugles mais pourraient recouvrer la vue grâce à une opération relativement simple ? Soixante pour cent des enfants aveugles meurent de malnutrition dans les deux ans qui suivent. Lutter contre la cécité infantile est donc d’une importance capitale. C’est depuis plus de vingt ans la priorité de l’ONG belge Lumière pour le Monde.

Être aveugle dans un pays pauvre offre peu d’opportunités et, dans de nombreux cas, ne laisse aucun espoir pour l’avenir. Un enfant aveugle reste complètement dépendant, et ce dans une société où chacun doit faire sa part pour survivre. Sans aide, ces enfants restent un fardeau pour la famille et la communauté tout au long de leur vie.

Ensemble, nous ouvrons les yeux !

Des millions d’enfants sont injustement aveugles, simplement parce qu’ils n’ont pas accès à des soins oculaires de qualité. Lumière pour le Monde lutte depuis plus de vingt ans contre la cécité évitable et l’intégration des personnes atteintes de déficience visuelle en Afrique. Nous rendons les soins oculaires accessibles à tous sur place. Avec nos experts et partenaires locaux, nous soutenons des cliniques ophtalmologiques, garantissons une infrastructure de haute qualité et formons le personnel.

De cette manière, nous offrons aux enfants atteints de déficience visuelle de nouvelles perspectives d’avenir. Emmanuella, une petite Congolaise d’un an, est l’une de ces enfants. Des taches blanches sont apparues dans ses yeux et elle a perdu la vue.

VIDÉO : Regardez l’histoire d’Emmanuella et découvrez comment vous pouvez aider des enfants comme elle !

Ouvrons 10.000 yeux

En cette fin d’année 2019, Lumière pour le Monde souhaite ouvrir un nombre record d’yeux. De la Journée mondiale de la Vue du 10 octobre au 31 décembre, nous souhaitons récolter suffisamment de fonds pour opérer 10.000 yeux. Ensemble, nous pouvons atteindre cet objectif.

Découvrez plus de détails sur le site !