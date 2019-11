Quel est l’âge humain de votre chien ? Des chercheurs dévoilent une nouvelle formule

Calculer l’âge de votre chien en son équivalent en âge humain, c’est possible ! Il est communément admis qu’il suffit de multiplier par sept l’âge de l’animal. La réalité est cependant un peu plus complexe.

Quel âge aurait mon chien s’il était un humain ? La tentation de calculer l’ « âge humain » de son chien est grande pour de nombreux maîtres. Habituellement, on croit qu’il suffit de multiplier l’âge de son fidèle compagnon par sept pour obtenir l’équivalence. Si elle donne une indication globale, cette méthode est cependant un peu simpliste. Ainsi le chien le plus vieux du monde, mort à 29 ans et cinq mois, aurait eu plus de 200 ans…

Un logarithme naturel canin (LNC)

La question a cependant été prise très au sérieux par des chercheurs de l’Université de Californie. Sur base d’une analyse génétique, les scientifiques américains ont créé une nouvelle formule qui permet de calculer avec précision l’âge « humain » d’un chien. On va vous épargner des analyses complexes mais sachez que les chercheurs ont mis au point un logarithme naturel canin (LNC) ainsi qu’un formule mathématique pour obtenir cette valeur.

Voici la formule

Heureusement, il existe un calculateur en ligne qui vous permet d’obtenir la valeur LNC. Il suffit d’aller sur ce site et d’entrer l’âge de votre chien et d’ensuite cliquer sur le bouton « = ». Une fois que vous avez cette valeur, il faut la multiplier par 16 et ajouter 31 au résultat. Vous obtiendrez ainsi l’âge humain de votre chien. La formule exacte est donc : âge humain = 16 x Lnc + 31

Plus simple encore, le site Numerara a configuré une formule automatique. Pour obtenir l’âge de votre chien, copiez ou ouvrez ce lien dans votre navigateur web. Remplacez le X par l’âge de votre chien et appuyez ensuite sur Entrée. Vous devriez obtenir l’âge humain de votre chien selon la nouvelle formule.

En utilisant cette formule, un chien de deux ans aurait 42 ans en âge humain et un chien de 18 ans aurait 77 ans. Il est toutefois important de noter que les travaux, basés sur les analyses de 104 chiens âgés de 4 semaines à 16 ans, se sont concentrés sur une seule race, le golden retriever.