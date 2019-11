Pascal Légitimus s’excuse après sa bourde

L’affaire Polanski, soupçonné de viol et de pédophilie, fait décidément des vagues et des victimes collatérales. Alors qu’on lui demandait son avis sur le sujet, Pascal Légitimus avait expliqué qu’il fallait distinguer l’artiste et son œuvre, tout en faisait un parallèle avec l’homosexualité d’écrivains célèbres. Il s’en est excusé.

Pascal Légitimus était venu présenter son livre « L’alphabêtisier » pendant l’émission « Les Grandes Gueules » sur RMC. Pendant l’interview, on lui a demandé son avis sur la polémique qui a suivi la sortie du film « J’accuse » de Roman Polanski.

Il a confié qu’il avait rencontré le réalisateur à un dîner, et qu’il était « vraiment charmant au premier abord », tout en ajoutant qu’aujourd’hui « on ne peut plus rien faire ». « On ne pourrait pas lire du Sade, Voltaire était raciste. Moi je pense qu’il faut dissocier: il y a l’artiste et l’homme et ça c’est très important ».

Critiqué sur les réseaux sociaux, il avait voulu clarifier sa pensée: « Attention les amis, rectification sur Twitter. Voltaire était raciste, Sade pervers, Céline vous savez, Jean Genet et Cocteau, Trenet homosexuels et pourtant vous appréciez leurs œuvres. Donc vous avez tous et toutes dissocié l’œuvre et son auteur ».

Mais ce parallèle avec l’homosexualité, placée au même titre que le viol, le racisme et la pédophilie, est très mal passé sur la toile qui s’est rapidement enflammée.

L’acteur et humoriste s’est ensuite fendu d’un message d’excuse: « Je me suis mal exprimé. Sous le coup de l’émotion, car ayant apprécié ses œuvres auparavant, avant de connaître les détails de toute cette affaire. Je m’excuse auprès de vous et de la communauté LGBTQ+ pour mes propos flous. »

« Je ne cautionne en rien, évidemment, les faits et gestes de RP. Sans rancune. »