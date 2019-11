« Le plus grand artiste jamais créé par Dieu » travaille avec Dr Dre

On le sait depuis quelques temps que Kanye West était devenu un fervent chrétien. Mais il ne cesse de vanter son propre génie divin. « Jésus a gagné. Maintenant, le plus grand artiste jamais créé par Dieu travaille pour Lui », a-t-il expliqué.

C’est dimanche dernier, lors d’un nouveau sermon à sa gloire, à la Lakewood Church, l’église du pasteur millionnaire Joel Osteen à Houston, qu’il a fait cette nouvelle déclaration choc sur son ego.

Lors d’une interview pour Beats 1, il a d’ailleurs ajouté qu’il était « incontestablement, sans aucun doute, le plus grand artiste humain de tous les temps ». « Ce n’est même plus une question, aujourd’hui. C’est juste un fait. »

Lundi, Kanye West et le Dr Dre ont annoncé leur intention de lancer un nouveau projet collaboratif intitulé « Jesus is King Part II ». Faisant cette annonce sur Twitter, Kanye a partagé une photo de lui-même et de Dre en studio. Ce sera la première fois que les deux poids lourds du hip-hop vont publier de la musique ensemble.