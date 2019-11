Il y a toujours une étincelle entre Hermione et Drago

D’après l’acteur d’Harry Potter Rupert Grint, Hermione Granger était plus proche, sur le tournage, d’un certain Serpentard que de lui. Et l’étincelle serait toujours là, d’ailleurs, a-t-il expliqué à Metro UK.

Emma Watson, 29 ans et Tom Felton, 32 ans, qui interprètent respectivement Hermione Granger et Drago Malfoy dans Harry Potter- sont restés proches depuis la fin de la franchise. Ils ont d’ailleurs partagé un certain nombre de photos sur les médias sociaux, dont une en août où l’on voit Tom donner un cours de guitare en Afrique du Sud à son amie.

Rupert Grint, alias Ron Weasley, a expliqué qu’il ne souhaitait pas faire circuler de rumeurs. Mais quand on lui a demandé s’il pouvait voir Emma et Tom ensemble, l’acteur a déclaré: « Oui, je le pourrais. Il y avait toujours quelque chose entre eux. Il y a eu une petite étincelle. Mais nous étions des enfants. C’était comme une sorte de romance sur une plaine de jeu. »

Ces déclarations interviennent après que Tom Felton ait fait l’éloge du nouveau terme inventé par Emma Watson qui s’est définie comme étant « en couple avec moi-même » plutôt que « célibataire ».

Felton a confié à Mail Online: « Je dois être honnête avec vous, je suis dans la même catégorie, je suis heureux d’être en couple avec moi-même. »

Il a néanmoins ajouté que c’était « toujours agréable de la croiser, de la voir à la plage, à dîner ou ailleurs. C’est une jeune femme incroyablement intelligente et charmante. C’est donc toujours agréable de se croiser et de se remémorer un peu le passé, mais aussi de regarder vers l’avenir. »