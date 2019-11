Voici pourquoi il ne faut pas faire un barbecue dans son appartement

Il y a des choses qui peuvent paraître logiques pour la majorité des gens mais qui ne le sont pas pour d’autres. C’est ainsi que certaines personnes ont parfois la drôle d’idée d’allumer un barbecue à l’intérieur d’un appartement ou d’une maison…

Ce dimanche 17 novembre, un incident domestique a bien failli coûter la vie à huit personnes. Les faits se sont déroulés à Valence, dans le sud-est de la France. En fin de journée, les pompiers sont intervenus pour prendre en charge huit personnes dont cinq enfants. Ils ont tous été transportés au centre hospitalier le plus proche.

Intoxiqués par un barbecue allumé dans leur appart

La raison de cette intervention est pour le moins surprenante. En effet, les pompiers sont intervenus car les personnes avaient allumé un barbecue au charbon à l’intérieur de leur appartement. Heureusement, il n’y a pas eu d’incendie. Néanmoins, elles ont toutes été intoxiquées par les fumées. Si aujourd’hui elles sont hors de danger, l’issu aurait pu être tragique.

Des faits divers relativement courants

Ce genre de faits divers est étonnant courant et les exemples ne manquent pas. Lors du réveillon de Noël en 2014, 13 personnes avaient été intoxiquées après l’allumage d’un braséro, à l’intérieur d’une maison. L’an dernier, dans le Nord de la France, cinq personnes avaient été hospitalisées, dont deux dans un état grave, après avoir décidé de faire un barbecue à l’intérieur de leur appartement pour faire chauffer un tajine. En novembre 2018, à Herstal, un homme avait perdu la vie après avoir allumer un barbecue dans son habitation.

Enfin, au printemps dernier, une mère de famille bruxelloise et ses deux enfants ont été intoxiqués après avoir allumé un barbecue à l’intérieur de leur maison pour se réchauffer.

« N’installez jamais un barbecue à l’intérieur »

Le centre belge antipoisons semble également être habitué à ce genre d’incident. Il rappelle sur son site de ne jamais installer un barbecue à l’intérieur, même dans un garage par temps de pluie. « Un barbecue installé à l’intérieur va non seulement consommer l’oxygène de la pièce mais va également y dégager des fumées chargées en CO. Le niveau d’oxygène va baisser rapidement et le CO va s’accumuler dans l’air », met en garde le centre antipoisons.

Le Centre propose d’ailleurs sur son site Internet un calendrier qui illustre 12 situations dangereuses auxquelles il est confronté quotidiennement. Parmi celles-ci, un homme confortablement installé dans son fauteuil tout en faisant chauffer une saucisse sur son barbecue.