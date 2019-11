Un couple stérile met un bébé miracle au monde 15 ans après sa rupture

C’est un bébé qu’ils pensaient ne jamais avoir qui est entré dans la vie de Karen et Sam au mois de mars 2018. Ce couple s’était séparé des années auparavant lorsqu’ils avaient perdu leur enfant, ce qui avait rendu la jeune femme stérile. Mais l’amour les a réunis, leur donnant même le cadeau dont ils ne rêvaient plus.

Karen, 36 ans, et Sam, 44 ans, se sont rencontrés lorsque la jeune femme n’était âgée que de 17 ans tandis qu’il avait 25 ans. Ceux-ci travaillaient tous deux dans le même pub à Kent, au Royaume-Uni. Malheureusement, leur relation avait pris fin deux ans plus tard, suite à une fausse couche de Karen, qui l’avait, de surcroît, rendue stérile. C’est Karen qui avait alors repoussé son compagnon, lui mentant en disant qu’elle ne l’aimait plus, alors que le drame vécu était à l’origine de la rupture.

Après cela, les deux amants qui étaient pourtant fait pour être ensemble, avaient chacun refait leurs vies avec d’autres personnes. Sam est devenu papa d’une jeune fille qui a désormais 14 ans. De son côté, Karen avait souhaité procéder à une fécondation in-vitro en 2013 avec un nouveau partenaire. Les médecins lui avaient une nouvelle fois expliqué qu’elle ne pourrait plus être mère à cause des cicatrices dans son ventre et des faibles réserves ovariennes dont elle disposait. Ce deuxième trauma avait également conduit à la fin de sa relation avec son partenaire de l’époque.

L’amour triomphe toujours

Cette mauvaise nouvelle en amène toutefois une bonne, puisque Sam décide quelques temps après d’envoyer un message à Karen sur Facebook. Ceux-ci dînent en juin 2016 et, un mois plus tard seulement, Sam demande à son âme sœur de l’épouser en cachant un bouquet de fleurs et une bague en diamants dans sa garde-robe.

Dans la foulée, ce quadragénaire quitte son emploi à Londres et revient vivre à Kent avec sa bien-aimée en septembre. L’été suivant, le couple apprend avec bonheur et surprise que Karen est enceinte. C’est en mars 2018 que la petite Louisa voit le jour. Six semaines plus tard, le couple se marie et depuis, la famille nage en plein bonheur. « J’ai eu le coeur brisé lorsque Karen a rompu et je suis resté malheureux longtemps. J’ai pensé à elle tout le temps, année après année. Cela devait se passer entre nous », a expliqué Sam.