Des Wallons qui peuvent postuler en Flandre

Le Forem organisera 40 activités à l’occasion de la « Werkweek » (Semaine du travail), qui se déroule du 18 au 22 novembre en Flandre, afin d’encourager les demandeurs d’emploi wallons à également postuler au nord du pays.

En plus des permanences, des coachings individuels et des séances d’information, des Job Days seront organisés à Louvain-la-Neuve le 21 novembre de 9h à 12h pour la Stib, Bpost et Unique interim, à Mouscron le 23 novembre de 9h30 à 12h et à Genk le 21 novembre, de 13 à 19h, en collaboration avec le VDAB, l’homologue flamand du Forem.

« Pour ce dernier Job Day, près d’une centaine d’entreprises à la recherche de nombreux talents seront présentes. Les secteurs représentés sont nombreux : industrie, construction, bois, secteur vert, transport, logistique, entretien-nettoyage, soins de santé, commerce, pouvoirs publics…

Afin de mettre les demandeurs d’emploi dans les meilleures conditions, des séances de coaching préalables au Job Day sont proposées aux participants et des trajets en car sont organisés », a précisé le Forem. Chaque jour, 51.000 Wallons traversent la frontière linguistique pour aller travailler en Flandre.