« On améliore la mobilité des gens »

Qui ? Kamal Sibrah

Âge ? 39 ans

Fonction ? Construction Contract Manager

Entreprise ? TUC RAIL

En quoi consiste votre fonction ?

« Je suis responsable de la gestion de marchés publics pour TUC RAIL. Ils concernent la modernisation des gares ou des travaux de signalisation par exemple. Je m’occupe essentiellement de l’aspect administratif et financier de différents chantiers qui durent plusieurs années et je suis les travaux au jour le jour sur le terrain. »

Qu’est-ce que vous appréciez dans votre job ?

« C’est une fonction très variée. Je suis en constante évolution, j’apprends tous les jours et c’est très motivant. L’impact sociétal est également important dans ce que nous faisons au sein de TUC RAIL. Il s’agit de marchés publics. Cela demande donc de gérer les deniers publics en bon père de famille. Cela renforce le job qu’on fait. On améliore aussi la mobilité des gens, on met à leur disposition des installations plus fiables et on améliore la sécurité sur le réseau. On se sent utile ! »

Quel est votre message pour les personnes qui voudraient postuler chez TUC RAIL ?

« TUC RAIL recrute du monde. Il y a beaucoup de choses à apprendre mais il existe un circuit de formations et il y a moyen d’évoluer au sein de l’entreprise. Il y a beaucoup de grands projets prévus dans les années à venir comme le RER, la sécurisation du chemin de fer ou encore l’interopérabilité du réseau ferroviaire européen. Rejoignez-nous !»

En savoir plus ? TUC RAIL est à la recherche de différents profils.

Visitez le site jobs.tucrail.be/fr