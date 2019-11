Présidence du CD&V – Joachim Coens et Sammy Mahdi au deuxième tour

L’actuel CEO du port de Zeebrugge et bourgmestre de Damme, Joachim Coens, ainsi que le président des jeunes CD&V et conseiller communal à Vilvorde, Sammy Mahdi, s’affronteront lors d’un second tour dans la course à la présidence du CD&V, a annoncé lundi l’actuel président du parti, Wouter Beke. M. Coens est arrivé en tête du premier tour avec 26% des suffrages exprimés, soit 5.897 voix. Il est suivi par Sammy Madhi, qui se qualifie donc pour le second tour avec 19% des suffrages, soit 4.321 votes.

Les cinq autres prétendants à la présidence des chrétiens-démocrates flamands sont éliminés.

Source: Belga