La semaine débute sous les nuages, la pluie et parfois de la neige

Les nuages continueront de peser sur le moral des Belges en ce début de semaine sauf pour les chanceux habitants de l’extrême ouest, qui pourront profiter de quelques éclaircies, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). La pluie continuera de s’abattre lundi après-midi sur le Plat pays et les précipitations garderont leur caractère hivernal en Haute Belgique. Les enfants vivant en Haute Ardenne pourront s’adonner aux plaisirs d’hiver l’après-midi, avec localement 15 cm de neige ou davantage. Il fera 1 à 10 degrés, sous un vent généralement modéré. A la mer, le vent se renforcera, avec des rafales atteignant les 65 km/h.

Pluie, nuages et précipitations hivernales sur les hauteurs de l’Ardenne se poursuivront lundi soir. Quelques centimètres supplémentaires de neige s’ajouteront à la couche des flocons glacés sur le relief près de l’Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg, avant un temps plus sec. Pendant la nuit, le mercure oscillera entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés au littoral. Quelques plaques de glace pourraient se former en fin de nuit, localement, en Ardenne.

Mardi, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses locales. Le temps deviendra sec ensuite. Les régions proches des Pays-Bas et de l’Allemagne auront tiré le gros lot, avec une nébulosité plus abondante et des précipitations plus longues. Dans la nuit de mardi à mercredi, le thermomètre chutera, avec -3 degrés attendus dans le centre et près de -10 degrés dans certaines vallées ardennaises.

Mercredi, le temps sera plus sec avec de larges éclaircies, sous des températures de 1 à 6 degrés.

