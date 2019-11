France: un pont s’effondre au nord de Toulouse

Un pont s’est effondré lundi au nord de Toulouse (France), un camion et une voiture sont tombés dans le Tarn, ont annoncé le pompiers. Selon ladepeche.fr, une personne est décédée. Mais ni la préfecture de Haute-Garonne, ni pompiers et gendarmes n’étaient en mesure de fournir un bilan dans l’immédiat. Le pont de Mirepoix-sur-Tarn, long de 150 mètres et large de 5m, reliant Mirepoix-sur-Tarn et Bessières, s’est effondré entre 8h00 et 8h30 lundi matin. Il avait été rénové en 2003.

Il y a « trois véhicules impliqués, je n’ai pas encore le nombre de victimes, il y a plus de 60 pompiers sur place », a déclaré le président du conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric. Au sujet de l’état du pont, « il y aura une enquête », a-t-il ajouté. Le pont est situé sur la route départementale 71, dont l’entretien dépend du Conseil départemental.

Source: Belga