Euro 2020 – Qualifications – Le Danemark et la Suisse iront à l’Euro, l’Irlande envoyé en barrages

Le très indécis groupe D des qualifications de l’Euro 2020 a livré son verdict. La Suisse et le Danemark, dans cet ordre, ont pris les deux premières places au terme de la 8e et dernière journée et ainsi assuré leur présence le 30 novembre à Bucarest au tirage au sort de la phase finale (12 juin-12 juillet 2020). La Suisse n’a pas tremblé à Gibraltar (1-6) et ainsi soufflé la première place au Danemark. Les Danois ont été rejoint en fin de match par l’Irlande à Dublin (1-1). Les Irlandais devaient s’imposer pour se qualifier. Grâce à sa performance en Ligue des Nations, l’Eire aura néanmoins encore une chance via les barrages.

L’Italie a cartonné contre l’Arménie 9-1 de quoi boucler son parcours sur un bilan parfait de 10 victoires dans le groupe J. L’Espagne, vainqueur du groupe F, a donné la leçon à la Roumanie 5-0.

Source: Belga