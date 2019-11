Conditions glissantes dans certaines parties du pays, avertit l’IRM

Les routes seront glissantes dans certaines parties du pays dans les prochaines heures à cause de la neige puis des plaques de givre et de glace, notamment en provinces de Liège et de Luxembourg, met en garde l’Institut royal météorologique (IRM). L’avertissement court de lundi dès 15h jusque mardi 11h. Lundi soir, quelques centimètres de neige (entre 1 et 5 cm) sont encore prévus sur le relief près de l’Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg (au-dessus de 500 m), avant le retour d’un temps sec, d’après l’IRM.

Dans l’est du pays, du brouillard givrant pourra se former localement et quelques plaques de glace ne sont pas exclues en fin de nuit et mardi en matinée.

Source: Belga