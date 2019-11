Colonies israéliennes: l’UE se démarque des Etats-Unis

L’Union européenne a réaffirmé lundi sa condamnation de la politique de colonisation israélienne en réponse à la décision des Etats-Unis de ne plus la considérer comme contraire au droit international. « La position de l’Union européenne sur la politique de colonisation israélienne dans le territoire palestinien occupé est claire et reste inchangée : toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et compromet la viabilité de la solution à deux Etats et les perspectives d’une paix durable, comme le réaffirme la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies », a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini dans un communiqué à Bruxelles.

« L’UE demande à Israël de mettre fin à toute activité de colonisation, conformément à ses obligations en tant que puissance occupante », a-t-elle ajouté.

« L’UE continuera de soutenir la reprise d’un processus constructif en vue d’une solution négociée prévoyant deux Etats, seul moyen réaliste et viable de réaliser les aspirations légitimes des deux parties », a-t-elle conclu.

Mme Mogherini répliquait au chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a déclaré que « l’établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n’est pas en soi contraire au droit international ».

M. Pompeo est attendu mercredi à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues des pays membres de l’Otan.

source: Belga