De plus en plus de personnes décèdent suite à des infections résistantes aux antibiotiques

La résistance aux antibiotiques est l’une des plus grandes menaces pour la santé publique. En 2015, plus de 33 000 personnes sont décédées en Europe des suites d’infections résistantes aux antibiotiques, soit une augmentation de plus de 30 % en dix ans. La cause principale : une utilisation excessive d’antibiotiques. C’est pourquoi le gouvernement fédéral mène une campagne de sensibilisation nationale, qui débute le lundi 18 novembre.

Plusieurs études révèlent que l’utilisation correcte des antibiotiques n’est pas assez connue ni suivie. Les médecins ont leur part de responsabilité : plus de la moitié des patients atteints d’une grippe, d’un rhume ou d’une bronchite aiguë se voient encore parfois prescrire des antibiotiques, alors que ceux-ci n’ont aucun effet contre ces maladies. Ils peuvent au contraire provoquer des effets secondaires.

Résistance aux antibiotiques ?

Les antibiotiques empêchent la croissance des bactéries ou les détruisent. Mais ils sont seulement efficaces contre les bactéries. Ils n’ont aucun effet contre les virus, les champignons et les levures. L’utilisation trop fréquente d’antibiotiques (chez l’homme et chez l’animal) augmente le risque de résistance des bactéries. Si vous contractez une infection provoquée par une bactérie résistante, les antibiotiques ne pourront plus la combattre, ce qui peut aggraver sévèrement la maladie et même entraîner la mort.

Moins d’antibiotiques en toute sécurité

Les institutions fédérales et leurs partenaires unissent leurs forces afin d’aider les médecins et les pharmaciens à diminuer l’utilisation des antibiotiques en toute sécurité. Elles proposent divers outils aux professionnels de santé, dont une toute nouvelle version numérique du « Guide des antibiotiques » .1

Pour informer le grand public et les patients sur l’utilisation correcte des antibiotiques, le SPF Santé publique relance sa campagne « Les antibiotiques : prenez-les comme il faut et uniquement quand il le faut », avec des spots radio, des affiches pour toutes les pharmacies et les salles d’attente des médecins généralistes, ainsi qu’un site Internet.2

Vous pouvez vous-même contribuer à l’efficacité des antibiotiques en devenant un « Antibiotic Guardian », : prenez le temps de guérir d’un rhume, ne demandez pas d’antibiotiques à votre médecin, lavez-vous régulièrement les mains et faites-vous vacciner contre la grippe si vous appartenez à un groupe à risque.3