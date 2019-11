Une nouvelle vie pour Natasha St-Pier

Voyant le succès lui échapper depuis quelques temps déjà, Natasha St-Pier ne s’est pas laissée démonter et a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière: le yoga!

On peut avoir vendu près de 2 millions d’albums dans les années 2000 et ne pas avoir envie de s’accrocher à tout prix au show business. D’autant que le succès peut y être très éphémère.

« J’ai connu des énormes succès et je frôlais ce moment où on peut prendre les choses pour acquises, je frôlais ce moment où l’on trouvait normales des choses qui ne sont pas normales », a-t-elle expliqué sur France 2.

Elle n’avait qu’une vingtaine d’années à l’époque et se laissait trop diriger par son équipe. « On m’imposait des vêtements, on m’imposait une couleur de cheveux, on m’imposait une coupe de cheveux, que je n’aimais pas. »

Le changement de vie s’est opéré en 2015 lorsqu’elle s’est installée dans les Landes après avoir rencontré son compagnon Bixente, avec qui elle a aujourd’hui un fils.

Comme on peut le voir sur son compte Instagram, l’ex-coach de The Voice Belgique est désormais professeure de yoga. Tout en continuant néanmoins de chanter… à l’église.

« Je ne veux pas chanter pour vendre des disques. Je veux bien rechanter, mais je veux chanter des choses qui ont du sens. Je me sens plus utile qu’avant. »

.