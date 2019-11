Bernard Minet annonce la sortie d’un album heavy metal

En août dernier, Henri Dès créait l’événement en jouant devant près de 12.000 métalleux déchaînés lors du festival Motocultor. Une prestation qui a dû donner des idées à… Bernard Minet qui a annoncé la sortie d’un album metal.

Déjà, au mois d’octobre, Bernard Minet faisait la tournée des réseaux sociaux belges en annonçant sa présence au Durbuy Rock Festival en avril prochain avec son ‘Metal Band’. Mais il a décidé d’aller plus loin en sortant un album 100% heavy metal.

« Son prochain album sort cet hiver chez Universal Music/AB1, et a été produit et enregistré par Brice Gauthier de Rise Of The Northstar. Retrouvez-y tous ses tubes en version metal », est-il écrit dans le communiqué de la boîte de production.

On attend donc avec une impatience non dissimulée les versions… musclées des tubes « Bioman », « Les Chevaliers du Zodiaque », « Juliette je t’aime », « Capitaine Flam », « les Bisounours » ou encore « Sailor Moon ».

Ce n’est pas la première fois qu’il se lance dans cette aventure, mais ce qui n’était qu’une boutade au début devient carrément officielle aujourd’hui.

(Voir la vidéo sur mobile)