Le nouvel uniforme de la SNCB arrive sur le rail

Dans les prochains jours, les voyageurs pourront apercevoir les premiers employés de la SNCB à travailler dans leur nouvel uniforme. Ils seront plus de 4.000 à en disposer d’ici le 1er juin 2020.

Jusqu’à la fin du mois de décembre, un panel d’accompagnateurs de train, de sous-chefs de gare et d’employés commerciaux de la SNCB vont tester leur nouvel uniforme dans les conditions réelles: ils réaliseront les gestes du quotidien de leurs métiers respectifs afin d’apporter les dernières adaptations aux différentes pièces de leur tenue avant la production finale. Ils sont en charge de l’évaluation des coutures, de la résistance aux intempéries, au froid et au lavage, l’ajout de poches éventuelles, etc.

Le nouvel uniforme, décliné en de nombreuses pièces (dont une version été et hiver, comme c’est déjà le cas actuellement) sera désormais bleu foncé, avec une chemise bleu clair pour les accompagnateurs de train. Le logo de la SNCB figurera sur le képi et sur la poitrine. Les dames auront le choix entre un pantalon, une jupe et, nouveauté, une robe, bleu foncé également. La chemise du personnel de gare (sous-chefs de gare et agents commerciaux) sera quant à elle d’un bleu vif.

Une société belge

Le choix de l’uniforme a été fait par un jury composé de membres de différents départements de la SNCB, par des voyageurs et par l’ensemble des porteurs eux-mêmes. Chaque accompagnateur, personnel de gare et de vente a en effet pu évaluer et choisir l’uniforme idéal, parmi une sélection de plusieurs modèles, sur la base de photos. Un panel a pu, en plus de voir les photos, évaluer les prototypes des firmes sélectionnées pour la phase finale afin de tester la qualité des matières et tissus. Une consultation d’un panel de voyageurs de la SNCB a également été organisée afin de connaitre leur préférence parmi les choix finaux. A la fin du processus, c’est la firme Xandres qui a été choisie, suite à un marché public, pour la qualité, le design, la portabilité, le confort et la fonctionnalité de sa proposition mais également pour son caractère durable. Cette société, belge, a été choisie pour une période de quatre ans, reconductible huit fois pour une période d’un an.

Les prises de mesure de chaque accompagnateur, personnel de gare et personnel de vente de la SNCB ont lieu de début novembre à fin janvier 2020. La production des uniformes se déroulera de janvier à avril 2020. En juin prochain, les plus de 4000 collaborateurs de la SNCB concernés porteront leur nouvel uniforme.