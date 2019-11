L’agriculture bruxelloise doit passer à la vitesse supérieure

La Belgodyssée est une initiative de la RTBF, de la VRT et du Fonds Prince Philippe, en partenariat avec Metro et les Éditions de l’Avenir, et avec le soutien de la Chancellerie du Premier Ministre. Ce concours de reportage annuel favorise la collaboration entre jeunes journalistes en devenir, issus des différentes communautés de notre pays, qui travaillent en duos bilingues. À l’occasion de l’édition de cette année, ils mettent en exergue des initiatives positives dans la lutte contre le changement climatique. Kamiel Hammenecker et son binôme se sont penchés sur la faisabilité des objectifs bruxellois en matière d’agriculture.

D’ici 2035, 30% des fruits et légumes consommés à Bruxelles devront être issus de l’agriculture bruxelloise ou des communes de la périphérie. C’est un défi de taille, quand on sait qu’on n’en est aujourd’hui qu’à 1%! L’objectif du nouvel exécutif bruxellois exige une collaboration entre les agriculteurs urbains et les producteurs de la périphérie, mais aussi l’aide des autorités.

Jean-Pierre (photo) est un producteur bio installé à Leeuw-Saint-Pierre. Juste à la périphérie de la ville, quand on regarde au loin, on aperçoit l’Hôpital Erasme. À notre arrivée, il est à l’œuvre sur sa parcelle. Jean-Pierre est propriétaire d’un terrain de deux hectares sur lequel il cultive principalement des légumes d’été. Mais tant qu’il ne gèle pas, il continue à récolter le plus possible. Il livre ses légumes uniquement à Bruxelles, notamment à des restaurants dans les Marolles. L’objectif de 30% de fruits et de légumes issus d’une production bruxelloise ou périphérique est, selon lui, réalisable, mais à condition de faciliter l’accès à la terre. «Au fil des ans, il y a eu dans ma rue jusqu’à sept producteurs de légumes, mais nous ne sommes plus que deux aujourd’hui… Ils ont arrêté parce que leur activité ne rapportait pas, parce que les prix sont bien trop bas.» Jean-Pierre a dès lors décidé de vendre lui-même directement à ses clients.

De plus, les terrains en Flandre sont devenus terriblement chers, ce qui ne facilite pas les choses pour un fermier starter. Et les terres, elles sont indispensables si on doit produire avec un rendement élevé. D’après une étude, il faudrait 1.600 hectares de terres pour pouvoir cultiver les 30% de fruits et légumes visés. À Bruxelles, seuls 250 hectares de terres environ sont disponibles pour l’agriculture. Une solution consisterait pour Jean-Pierre à ce que les autorités publiques achètent un certain nombre d’hectares et les mettent à disposition via des contrats de fermage. Et pour pouvoir faire de la production intensive, il faudrait que la périphérie participe aussi.

Nele Lauwers, consultante auprès de la vzw Boerenbond, est du même avis. Elle soutient l’agriculture urbaine, mais elle estime que son potentiel est ailleurs. «Elle va bien évidemment nourrir les gens localement, mais elle est insuffisante pour arriver à ces 30%. Ce qui est important par contre, c’est qu’elle est très proche du consommateur. Cela va augmenter l’appréciation des aliments.»

C’est la raison pour laquelle certains agriculteurs urbains ont aussi d’autres objectifs en plus de leur production alimentaire. C’est le cas notamment d’Atelier Groot Eiland à Molenbeek, que traversait jadis la Petite Senne. Cette asbl collabore avec des personnes en recherche d’emploi qui ne peuvent pas recourir au marché du travail normal, mais possèdent de nombreuses compétences. Son coordinateur général, Tom Dedeurwaerder, parle dès lors aussi d’économie sociale durable. «Les personnes qui travaillent ici acquièrent deux choses: des compétences techniques mais aussi une bonne attitude au travail. Le but est qu’elles restent chez nous temporairement, avant de rejoindre par la suite le marché du travail normal.»

Kamiel Hammenecker