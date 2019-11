La suite de «La Reine des neiges» débarque dans les cinémas

Après la chanson culte «Libérée, délivrée», place au refrain «Dans un autre monde». Six ans après les records battus au box-office par «La Reine des neiges», une nouvelle déferlante glacée se prépare avec la sortie de la suite de ce succès mondial des studios Disney. La reine Elsa, la princesse Anna et son amoureux Kristoff, le renne Sven et le bonhomme de neige Olaf reviennent pour «La Reine des neiges 2», en salles mercredi. En 2013, le premier épisode, inspiré par un conte éponyme d’Andersen, suivait le parcours d’Anna pour retrouver sa sœur Elsa, aux prises avec des pouvoirs glaciaires incontrôlés, qui lui permettaient de créer de la glace et de la neige.

Récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation en 2014 et celui de la meilleure chanson pour l’emblématique «Libérée, délivrée», «La Reine des neiges» était devenu le film d’animation le plus lucratif de l’histoire, avant que ce record ne soit battu cette année par le remake du «Roi Lion».

L’idée d’en faire la suite est venue à son tandem de réalisateurs (Jennifer Lee et Chris Buck, à nouveau aux commandes), après avoir sorti en 2015 le court métrage «La Reine des neiges: une fête givrée». Alors que «La Reine des neiges» se déroulait en hiver, sa suite, qui ne devrait pas décevoir les fans, se pare des couleurs de l’automne pour emmener ses personnages dans des aventures tantôt drôles, tantôt sombres et toujours très musicales. Elle laisse une large place à la nature et aux éléments, en s’inspirant des mythes scandinaves et du folklore des pays nordiques, le tout dans un tourbillon de prouesses techniques et visuelles.