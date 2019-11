La ressemblance entre ces bébés chouettes et des aliens effraye les internautes

De nombreux internautes se sont amusés de la ressemblance entre des bébés chouettes et des aliens dans une vidéo postée sur Twitter.

Vous avez peut-être vu passer ce post sur Twitter. Un certain Daniel Holland a en effet partagé sur le réseau social une vidéo dans laquelle on voit d’étranges créatures se tenir debout. Des créatures qui ne sont en fait que des bébés chouettes! « Je suis maintenant sûr que les personnes qui affirment avoir vu des aliens ont simplement vu des bébés chouettes », écrit-il en commentaire de sa vidéo. Et pour cause, les animaux, visiblement effrayés, ressemblent furieusement à des créatures de science-fiction.

I’m now positive that people who claim to have seen aliens have actually just seen baby owls. pic.twitter.com/CAr65NG9qR — Daniel Holland (@DannyDutch) November 14, 2019

Si la vidéo est ressortie il y a peu, elle a été postée sur le net il y a bien longtemps. Plus précisément en 2017. Le Daily Mail avait d’ailleurs fait un article sur le sujet à l’époque. On y apprend notamment que les images ont été prises en Inde par des travailleurs du bâtiment. Le journal britannique explique aussi que c’est l’absence de plume, normale à cet âge, qui donne cette apparence si particulière aux chouettes.

Quoi qu’il en soit, de nombreux internautes se sont amusés de la ressemblance entre les chouettes et les aliens. « Ce sont clairement des aliens. Ils nous contrôlent en nous faisons croire que ce sont des chouettes », écrit notamment l’un d’eux.

But. Not mistaken. Those are CLEARLY aliens. Aliens They are mind controlling people into believing they are owls.

Need some special glasses so everyone else can see. — Pork Chops? Patchfarmstead (@patchfarmstead) November 14, 2019

They’re Barn Owls. When the get all of their feathers, their faces are shaped like a heart of white feathers. They’re beautiful. pic.twitter.com/74ykMUZpEW — VForVictory🇺🇸 (@VforVictory1) November 14, 2019