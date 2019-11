WTA 125K Houston – Kirsten Flipkens s’offre son premier titre « Challenger »

Kirsten Flipkens remporté dimanche le tournoi de tennis de Houston, inscrit au calendrier des WTA 125K Series, le 2e niveau des tournois derrière les épreuves de la WTA. Joué sur surface dure en plein dans les installations de l’université de Rice au Texas et doté de 125.000 dollars, il a permis à la Campinoise de 33 ans, 94e au classement WTA et 3e tête de série de l’épreuve, de s’imposer en finale. Elle a disposé de la revenante américaine CoCo Vandeweghe, ancienne N.9 mondiale et double demi-finaliste en Grand Chelem, aujourd’hui retombée au 197e rang mondial, en deux sets 7-6 (7/4) et 6-3. La rencontre a duré 1h40. Flipkens égalise à deux succès partout dans ses duels face à Vandeweghe après une première victoire à l’US Open en 2018.

« Flipper » était retombée à la 120e place mondiale le 7 octobre, poursuit sa saison afin de tenter de retrouver un classement qui lui permette d’être directement intégrée au tableau final pour l’Open d’Australie en janvier. Après un quart de finale à la Kremlin Cup de Moscou en octobre, une finale perdue au tournoi ITF W60 de Toronto, ce titre devrait permettre à la N.3 de gagner encore quelques places au classement.

Flipkens compte un titre WTA en simple dans sa carrière. Il remonte à 2012 à Québec. Elle a aussi disputé trois finales WTA : Rosmalen (2013 et 2018) et Monterrey (2016). Au niveau inférieur, elle a gagné douze titres sur le circuit ITF, le plus récent sur gazon à Southsea en 2018.

Source: Belga