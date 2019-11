Mathieu van der Poel s’impose à Hamme

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la 2e manche du Trophée AP Assurances, dimanche à Hamme. Au lendemain de sa victoire samedi à Tabor en Coupe du monde, le champion du monde néerlandais a devancé Laurens Sweeck de 40 secondes et Tim Merlier de 1:03. Le Néerlandais Lars van der Haar et Eli Iserbyt complètent le top 5. Mathieu van der Poel a perdu son grand-père Raymond Poulidor mercredi, mais il a tout de même voulu prendre le départ samedi à Tabor et dimanche à Hamme. Il termine le weekend invaincu. Le Néerlandais a en effet enlevé tous les cross auxquels il a participé depuis son retour dans les labourés. Il s’était auparavant imposé à Ruddervoorde (Superprestige), à l’Euro de Silvelle, à Niel (Rectavit Series) et samedi à Tabor (Coupe du monde).

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Annemarie Worst (777), qui l’a emporté avec 3 secondes d’avance sur la championne du monde Sanne Cant. La Néerlandaise Ceylin Alvarado a pris la 3e place.

La Néerlandaise Yara Kastelijn, 4e dimanche, est en tête du classement général avec 16 secondes d’avance sur Worst. Première Belge, Alicia Franck est 7e à 2:14.

Niels Vandeputte s’est imposé chez les espoirs, devant le Néerlandais Ryan Kamp, nouveau leader au général. Le champion de Belgique espoirs Timo Kielich s’est classé 3e.

La 3e manche du Trophée AP Assurances se déroulera le 30 novembre à Courtrai.

Source: Belga