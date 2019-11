La police a réalisé un exercice de simulation de menaces à la synagogue de Bruxelles

Un exercice visant à réagir à des attaques diverses a été organisé ce dimanche à partir de 07h00 du matin à la synagogue de Bruxelles, selon une information de RTLinfo confirmée en début d’après-midi par Olivier Slosse, le porte-parole de la police locale de Bruxelles-Ixelles. Le dernier scénario testé a débuté à midi. Plusieurs dizaines de personnes ont été mobilisées. L’unité Quick Reaction Force (QRF) – une unité d’assistance spécialisée de la police locale – et des militaires ont notamment participé à l’exercice.

Plusieurs scénarios ont été testés, comme par exemple un homme tirant sur une foule ou menaçant des personnes avec un couteau. « On fait ce type d’exercices depuis plusieurs années dans des centres commerciaux, dans des cinémas, dans des salles de concert et aujourd’hui dans un lieu de culte », explique Olivier Slosse. « On teste les techniques et la coordination entre les services. Ce n’est pas lié à un risque particulier. C’est pour être prêt en cas de menace réelle ».

Source: Belga