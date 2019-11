Kenny De Ketele et Robbe Ghys s’imposent au Kuipke

Les Belges Kenny De Ketele et Robbe Ghys ont remporté dimanche la 79e édition des Six Jours de Gand de cyclisme sur piste. Avec 301 points au compteur, ils ont devancé Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande (296) ainsi que les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt (212). Roger Kluge et Theo Reinhardt ont pourtant entamé la Madison, dernière épreuve du traditionnel rendez-vous gantois, avec un tour d’avance sur le reste de leurs concurrents.

Samedi soir, Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande s’étaient emparés de la tête au détriment du duo composé de Kenny De Ketele et Robbe Ghys. Le suspense est resté entier jusqu’au dernier sprint. Plus véloce, De Ketele a permis à son équipe de s’imposer.

Les deux cyclistes de l’équipe Sport Vlaanderen – Baloise succèdent au palmarès à Iljo Keisse et l’Italien Elia Viviani.

Source: Belga