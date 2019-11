JO 2020 – Les adversaires potentiels des Belgian Cats pour le tournoi pré-olympique à Ostende

La Belgique connaît presque tous les 15 autres pays engagés, comme elle, dans les tournois de qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 organisés en février prochain. Ostende sera en charge de l’un des quatre groupes (de quatre pays). Si l’Europe avait désigné ses élus lors de l’Euro en Serbie et en Lettonie en juillet dernier – l’Espagne, la France, la Serbie, la Grande-Bretagne, la Belgique et la Suède – les autres continents ont désignés leurs représentants à l’issue de tournois qui se sont presque tous achevés dimanche.

Ainsi l’Asie délèguera le Japon – très affûté pour « ses » JO, l’Australie, vice-championne du monde, la Chine et la Corée du Sud. L’Afrique enverra le Nigeria, champion africain, et le Mozambique. Enfin, le continent américain sera représenté par les Etats-Unis, tenant du titre et champion du monde, le Canada, le Brésil (ou la Colombie mais qui devrait battre les USA) et le vainqueur de Cuba/Porto-Rico (qui s’affrontent dans la nuit de dimanche à lundi).

Quatre groupes seront organisés du 6 au 9 février prochain en Belgique (Ostende), en France (Bourges), en Serbie (Belgrade) et en Chine (Foshan).

Les trois premiers de chaque poule seront qualifiés pour les JO de Tokyo 2020 (du 26 juillet au 9 août), sauf dans le groupe du Japon, qualifié comme pays organisateur, et des Etats-Unis, qualifié comme champion du monde à Tenerife l’an dernier, qui joueront tout de même ces tournois et qui seront d’office accompagnés des deux autres meilleurs pays de leur poule.

Le tirage au sort aura lieu le 27 novembre à Mies, en Suisse, au siège de la FIBA, la fédération internationale.

Source: Belga